Lavrentyev: Suriye Anayasa Komisyonu kuruluşunda son aşamaya gelindi

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen 12. Astana görüşmeleri sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Rus Özel Temsilci Lavrentyev, “Anayasa Komisyonu’nun onaylanması son aşamada bulunuyor. Daha önce onay bekleyen oldukça büyük bir paket vardı, şimdi ise çözümlenmeyen sadece iki-üç sorun kaldı” ifadelerini kullandı.

Kalan sorunları en kısa zamanda BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’la çözüme kavuşturma umudunu dile getiren Lavrentyev, “Büyük beklentimiz var, bu nedenle Pedersen’dan Anayasa Komisyonu’nun oluşturulması çalışmalarını hızlandırmasını istedik. Onun (Cenevre’ye gelme) davetini kabul ettik, oraya gidip desteğimizi vereceğiz, politik süreci başlatma yönünde yaptığı işe katkıda bulunacağız” dedi.