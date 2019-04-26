Suriye, Tartus limanı için Rus şirketi Stroytransgaz'la 49 yıllık yatırım anlaşması imzaladı

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El Vatan gazetesine demeç veren Hamud, "Rus özel şirketi Stroytransgaz ile Tartus limanının yönetimi ve geliştirilmesini öngören yatırım anlaşması imzalandı. Limanın kiralanması veya takas edilmesi söz konusu değil" dedi.49 yıllık sürenin her iki tarafın ekonomik kazanç sağlaması için gerekli görüldüğünü anlatan Hamud, "Proje, limanın kuzey yönünde genişletilmesini öngörüyor. Limanın geliştirilmesiyle ilgili tüm işler, altyapının yenilenmesi ve mevcut 4 milyon tonluk hacmin 38 milyon tona çıkarılması için gerçekleştirilecek yeni liman inşaatı projenin kapsamında yer alıyor" diye konuştu.Anlaşma kapsamındaki işler için 500 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını da kaydeden Hamud, Tartus'taki yeni limanın en modern teknolojiler kullanılarak inşa edileceğinin altını çizdi."Projede uluslararası ölçekli bir şirketin yer alması, Tartus'a büyük gemileri çekebilir ve yaptırımlar nedeniyle Suriye üzerinde oluşturulan ekonomik ablukanın etkisini azaltabilir" diye devam eden Hamud, Tartus'taki tecrübenin gelecekte ülkenin diğer limanlarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.