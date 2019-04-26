Suriye’nin BM Temsilcisi, Türkiye’yi İsrail ile karşılaştırdı

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığını, İsrail’in Golan Tepeleri işgaliyle karşılaştırdı.
© AA / Mehmet Ali Özcan
Kazakistan'ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki 12. tur görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, “Bugün Türk tarafı, 6 bin kilometrelik alanı işgal ediyor, belki daha da fazla. Yani Türkiye bugün, İsrail’in Golan Tepeleri’nde işgal ettiğinden 4 kat daha fazlasını işgal ediyor. Türkiye, İsrail’in işgal ettiği topraklarımızdan daha fazla toprağımızı işgal etmiş durumda” ifadelerini kullandı.
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