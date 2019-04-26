Suriye’nin BM Temsilcisi, Türkiye’yi İsrail ile karşılaştırdı

© AA / Mehmet Ali Özcan Yerhov: Astana'daki ortaklar olarak Suriye'de çok net bir tutuma sahibiz

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığını, İsrail’in Golan Tepeleri işgaliyle karşılaştırdı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki 12. tur görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, “Bugün Türk tarafı, 6 bin kilometrelik alanı işgal ediyor, belki daha da fazla. Yani Türkiye bugün, İsrail’in Golan Tepeleri’nde işgal ettiğinden 4 kat daha fazlasını işgal ediyor. Türkiye, İsrail’in işgal ettiği topraklarımızdan daha fazla toprağımızı işgal etmiş durumda” ifadelerini kullandı.