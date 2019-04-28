Çavuşoğlu: Erdoğan Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bu yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette alınan kararların uygulanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı.
İlerleyen süreçte Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim Hekim ile yapmış bulunmaktayız" dedi.
Çavuşoğlu, bölgesel konularda Irak ile Türkiye'nin görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi.
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