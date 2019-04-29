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02:39 29 Nisan 2019
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    Sudan'da bir gösterici devrik lider Ömer Beşir'in posterinin önünde duruyor

    BAE'den Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolarlık destek

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Ortadoğu
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Kalkınma Fonu, "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktardı.

    BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, "Sudan Merkez Bankasının finansal politikasına destek vermek, Sudan'ın parasal ve finansal istikrarının sağlanması" amacıyla BAE'den Sudan'a nakit akışı sağlandı.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    Devrik Sudan lideri Beşir'in evinde 130 milyon dolardan fazla nakit bulundu

    Meblağın, Suudi Arabistan ve BAE'nin daha önce taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık mali destekten Sudan Merkez Bankasına yatırılacak 500 milyon doların yarısı olduğu kaydedildi.

    Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA da geçen hafta, Riyad yönetimi ve BAE'nin Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulunduğu, bu yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankasının hesabına yatırılacağı bilgisini paylaşmıştı.

    Söz konusu vade hesabının Sudan cüneyhi üzerindeki baskının hafifletilmesi için önemli olduğu kaydedilen haberde, meblağın geri kalan kısmının Sudan halkının gıda, ilaç ve petrol ürünleri gibi temel ihtiyaçlarına tahsis edileceği aktarılmıştı.

    Sudan, 2018'den bu yana sürekli olarak piyasada döviz kıtlığı ve artan talep nedeniyle para biriminde değer kaybı yaşıyor. Ülkenin resmi borsasında 1 dolar 47,5 Sudan sterlininden işlem görürken, kara borsada 80 sterline alıcı buluyor.

    SUDAN'DAKİ GELİŞMELER

    Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

    Burhan'ın görevi devralmasının hemen akabinde Riyad ve Abu Dabi yönetimleri geçen cumartesi Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı. Burhan'ın yemin etmesinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, aynı gün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nehyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

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    Etiketler:
    Sudan Merkez Bankası, BAE, Sudan
    Topluluk kurallarıTartışma
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