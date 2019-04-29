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11:51 29 Nisan 2019
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    Cemal Kaşıkçı cinayeti

    Cemal Kaşıkçı davası: Azmettirici olduğu söylenen Prens Selman'ın sağ kolu duruşmaya katılmadı

    © REUTERS / Leah Millis
    Ortadoğu
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    İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Riyad’da görülen davasına, Prens Selman'ın cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen sağ kolu Suud El Kahtani katılmadı.

    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.
    © Fotoğraf : Twitter
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    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davası Riyad'da görülmeye başladı.

    Cinayet zanlısı 11 kişi hâkim karşısına çıkarken, suikastin azmettiricisi olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Kahtani ise duruşmaya katılmadı. Haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, yine Selman’ın yakın çevresinde yer alan bir başka üst düzey Suudi yetkili de duruşmaya katılmadı. Ancak yetkilinin adı açıklanmadı.

    AFP’ye konuşan üst düzey bazı yetkililer, “Duruşmada yer alan 11 kişi arasında Kahtani yok. Kahtani’nin olmaması ne anlama geliyor? Suudiler onu koruyor mu yoksa ayrı bir yerde mi ceza verecekler? Bunu kimse bilmiyor” dedi. 

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Yargılanan 11 kişiden beşinin idam cezası alabileceği belirtiliyor.

    SADECE ASSİRİ KATILDI 

    Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi. 

    Suudi Arabistan savcıları, Kaşıkçı cinayetinin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri'nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. 

    Prens bin Selman'a en yakın isimlerden biri olarak görülen Assiri, Suudi istihbarat teşkilatında üst düzeyde görev yapıyordu.

    Mike Pompeo
    © REUTERS / Edgar Su
    Pompeo, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ne zaman yaptırım uygulanabileceğini açıkladı
    Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen beş duruşmada sadece Assiri hazır bulundu. 

    'DURUŞMAYA TERCÜMAN GETİREMİYORLAR'

    Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye’nin yasal süreci izlemesine izin verilirken Riyad yönetiminin bu konuda zorluk çıkardığı belirtildi.

    AFP’ye konuşan kaynaklar, “Arapça gerçekleşen dava sürecini diplomatların izlemesine izin var fakat tercüman getirmeleri yasak ve duruşmalardan çok kısa bir süre önce haber veriyorlar” dedi.

    Etiketler:
    Duruşma, cinayet, Ahmed el Asiri, Suud El Kahtani , Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Riyad, Suudi Arabistan, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
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