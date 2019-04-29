Rusya: İstanbul’da Suriye konulu yeni bir dörtlü zirve gerçekleştirilmesi ihtimalini dışlamıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova’nın İstanbul’da Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasında Suriye konulu yeni bir zirve yapılması ihtimalini dışlamadığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Lavrentyev, İstanbul’da yapılan dörtlü zirve hakkında “Çok ilginç bir formattı. Prensipte böyle bir formatta yeni bir zirvenin gerçekleştirilmesi ihtimalini dışlamıyoruz, ancak gerçek anlamda ortak neticelere ulaşılabileceğine dair bir umut olmalı…” dedi.

Lavrentyev şöyle devam etti: “Bu tarz görüşmelerin katacağı fazladan değerlere, etkileri gerçekten de yardımcı olacak, Suriye’de beşeri, finansal ve altyapı yenilenmesi gibi farklı alanlarda, krizin çözümünü sağlayacak çalışma seçeneklerine ihtiyaç var.”

Suriye’de çözüm için yaratıcı fikirlerin gerektiğini belirten Lavrentyev, Batılı partnerlerin henüz böyle bir adım atmamasının üzücü olduğunu ekledi.

Dörtlü zirvenin ilki 27 Ekim 2018’de İstanbul’da yapılmıştı. Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiride liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı.