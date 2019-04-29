Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Başkent Bağdat ve Basra temaslarının ardından Erbil'e gelen Çavuşoğlu, IKBY Başbakanlık konutunda Barzani ile basına kapalı ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

#Ovaköy’de ikinci sınır kapısı açılması hem #Irak hem IKB için yararlıdır. İşadamlarımızın faaliyetlerini destekliyoruz.



Opening a second border gate in #Fishabour will be beneficial both for #Iraq&KRG. Support activities of our businessmen. @PMBarzani pic.twitter.com/L9zFDu6siL — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 29, 2019

​Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Barzani'nin, onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

'SÜLEYMANİYE‘DE DE DAHA GÖRÜNÜR OLACAĞIZ'

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'yle de görüşen Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak’ın tüm bölgeleri ve gruplarıyla ilişkilerimiz ilerliyor. Özel sektör ve işadamlarımızla Süleymaniye‘de de daha görünür olacağız" ifadelerini kullandı.

​Erbil'deki temasları kapsamında Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Mesur Barzani’yle görüşmesinden sonra, "PKK, DEAŞ&FETÖ terörüyle mücadeleye birlikte odaklanacağız. IKBY’yle ticari ve yatırım ilişkilerimizi artıracağız" açıklamasını yapmıştı.

PKK, DEAŞ&FETÖ terörüyle mücadeleye birlikte odaklanacağız. IKBY’yle ticari ve yatırım ilişkilerimizi artıracağız.



Will focus on fighting together against terrorism of PKK, DEASH&FETO. Will increase our trade&investment relations w/KRG. @masrour_barzani pic.twitter.com/FtseQfpdj2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 29, 2019

​Mesrur Barzani ise, "Mevlut Çavuşoğlu'nu görmekten memun oldum. Devam eden IŞİD tehdidi dahil, Suriye ve Irak'taki güvenlik sorunları ve ikili ilişkiler hakkında samimi bir görüşme. Kürdistan bölgesi ve Irak'la ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşılıyorum" diye yazmıştı.​

Pleased to see @MevlutCavusoglu in Erbil — Candid talks on bilateral relations and security challenges in Iraq and Syria, including ongoing ISIS threat. I welcomed improved ties and trade with Kurdistan Region and Iraq. Readout: https://t.co/wsfleY2C23 pic.twitter.com/Al14ILnS8y — Masrour Barzani (@masrour_barzani) April 29, 2019

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmiş, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşme gerçekleştirmişti.