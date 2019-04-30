Talabani’den Türkiye'ye teşekkür

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Ankara’ya teşekkür ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikir kaldıklarını' açıkladı.

Dün Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Başbakanlık binasında karşılayan Talabani görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, su sorununda ortak adım atılması ve ticaret hacminin yükseltilmesi konusunda hemfikir kaldık” ifadelerini kullandı.

Talabani, “Musul kentinde huzurun yeniden inşası için tarafların destek vermesi gerektiği vurgulandı. Bölgede yeni bir IŞİD’in oluşmaması adına bütün gücümüzle çalışmamız gerektiğinin altını çizdim” dedi.

© AA / Yunus Keleş Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Görüşmede ekonomik ve eğitim alanlardaki işbirliği konularının da ele alındığına dikkat çeken Talabani, “Türkiye ile barış yoluyla atılacak her adımın destekçisi olacağımızın altını çizdik ve Kürdistan Bölgesi’ne verdiği desteklerinde dolayı Ankara’ya teşekkür ettik” diye yazdı.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ilkeleri kapsamında Kerkük’teki sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Talabani, “Birlikte yaşam ilkeleri ile Kerkük’te sorunların çözüme kavuşturulması önemine vurgu yapıldı” ifadelerini kullandı.

Başkent Bağdat ve Basra temaslarının ardından dün Erbil'e giden Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Başbakan Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve Kubat Talabani’nin de aralarında bulunduğu üst düzey Kürt yetkililerle bir araya gelmişti.