BAE adına casuslukla suçlanan ve intihar ettiği söylenen kişinin kardeşi: İnfaz edildi, elimizde avukatın ses kaydı var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanan Filistin asıllı Zeki Mübarek’in kardeşi Zeynel’din Mübarek, kardeşinin Türkiye’de 'infaz edildiğini' iddia etti.

© REUTERS / Osman Orsal BAE adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan bir kişi, Silivri Cezaevi'nde intihar etti

Konuya ilişkin Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına konuşan Mübarek, "Kardeşim tüm suçlamalarının sadece hesaplaşmadan ibaret olduğunu ve bana kesin bir şekilde masum olduğunu söyledi” dedi.

'HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ'

Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Mübarek, "Elimde kendisinin Türk hapishanesine öldürüldüğüne ilişkin avukatı tarafından WhatsApp’tan gönderilen bir ses kaydı var" ifadelerini kullandı ve kardeşinin suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Kesinlikle uluslararası medyada yayınlanan haberlerin aksine, kardeşim hiçbir suçlamayı kabul etmemişti" dedi.

Al Arabiya English Zainuldin Mubarak

'KARDEŞİMİN KANI TÜRK HÜKÜMETİNİN ELİNDE'

Mübarek, "Eğer Türkiye, kardeşim Zeki araçlığıyla diğer ülkelerden kazanım elde etmeye çalışıyorsa, bunu tamamen reddediyoruz. Kardeşimin kanı, Türk hükümetinin elinde" dedi.

'BİZE BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN GİTMİŞTİ'

© Fotoğraf : Twitter/TRT Haber MİT operasyonu: BAE için çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli casusluktan tutuklandı

Zeki Mübarek'in oğlu Hasan da, babasının iş aramak için Türkiye'ye gittiğini iddia ederek, "Babam geçimini sağlamak ve bize bir gelecek inşa etmek için Türkiye'ye gitmişti. Tutuklanmasına çok şaşırdık. Daha sonra da ona yöneltilen yanlış suçlamaları öğrenince de şoke olduk” şekline konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri olan Zeki Mübarek'in cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.