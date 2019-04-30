BAE adına casuslukla suçlanan ve intihar ettiği söylenen kişinin kardeşi: İnfaz edildi, elimizde avukatın ses kaydı var

'HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ'
Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Mübarek, "Elimde kendisinin Türk hapishanesine öldürüldüğüne ilişkin avukatı tarafından WhatsApp’tan gönderilen bir ses kaydı var" ifadelerini kullandı ve kardeşinin suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Kesinlikle uluslararası medyada yayınlanan haberlerin aksine, kardeşim hiçbir suçlamayı kabul etmemişti" dedi.
'KARDEŞİMİN KANI TÜRK HÜKÜMETİNİN ELİNDE'
Mübarek, "Eğer Türkiye, kardeşim Zeki araçlığıyla diğer ülkelerden kazanım elde etmeye çalışıyorsa, bunu tamamen reddediyoruz. Kardeşimin kanı, Türk hükümetinin elinde" dedi.
'BİZE BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN GİTMİŞTİ'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri olan Zeki Mübarek'in cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.
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