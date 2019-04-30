Irak Başbakanı: IŞİD, gücü azalmasına rağmen dünya çapında tehdit oluşturmaya devam ediyor

Görüntülerin 'uzak bir yerde çekildiğini' belirten Abdülmehdi, gücünün azalmış olmasına rağmen IŞİD'in dünya çapında tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.
Bağdadi'nin dün akşam saatlerinde yayınlanan görüntülerinin tam olarak hangi ülkede çekildiğini söylemeyen Abdülmehdi, IŞİD liderinin 5 yılın ardından yayınlanan yeni görüntülerinin, örgüt militanların yeni saldırılar düzenlemesi için motivasyon sağlamak amacını taşıdığını vurguladı.
Iraqi Prime Minister: ISIS capabilities have diminished but still pose a threat https://t.co/laj97EvJwG via @AlArabiya_Brk #Iraq pic.twitter.com/HPB9PIGgjI— Extremism Liveuamap.com (@lumisis) 30 Nisan 2019
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