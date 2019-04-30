Irak Başbakanı: IŞİD, gücü azalmasına rağmen dünya çapında tehdit oluşturmaya devam ediyor

Irak Başbakanı Adil Abülmehdi, dün yayınlanan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada 'IŞİD tehdidinin hala sürdüğünü' vurguladı.

Irak Başbakanı Adil Abülmehdi, dün yayınlanan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüntülerin 'uzak bir yerde çekildiğini' belirten Abdülmehdi, gücünün azalmış olmasına rağmen IŞİD'in dünya çapında tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bağdadi'nin dün akşam saatlerinde yayınlanan görüntülerinin tam olarak hangi ülkede çekildiğini söylemeyen Abdülmehdi, IŞİD liderinin 5 yılın ardından yayınlanan yeni görüntülerinin, örgüt militanların yeni saldırılar düzenlemesi için motivasyon sağlamak amacını taşıdığını vurguladı.

Iraqi Prime Minister: ISIS capabilities have diminished but still pose a threat https://t.co/laj97EvJwG via @AlArabiya_Brk #Iraq pic.twitter.com/HPB9PIGgjI — Extremism Liveuamap.com (@lumisis) 30 Nisan 2019

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