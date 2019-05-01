İsrail kanalı: Mossad, BAE’yle ilişkileri normalleştirme yolunda

© AP Photo / Ronald Zak İran ile İsrail ve Suudi Arabistan arasında barış olacak mı?

Israil televizyonu Makan, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Kohen’in Birleşik Arap Emirlikleri’yle tam normalleşme süreci yürüttüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye çıkarmaya çalıştığını duyurdu.

İsrail’in Dubai’da düzenlenecek Expo 2020 sergisine katılmasını sağlayan kişinin Mossad Başkanı olduğunu belirten televizyon, Kohen’in İsrail'le resmi diplomatik ilişkisi olmayan BAE’nin yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini de öne sürdü.