Rusya Savunma Bakanlığı, Hama'da dört Rus askerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son zamanlarda Suriye’de tek bir asker dahi ölmedi. Bakanlığa göre Suriye’de bulunan tüm Rus güçleri hayatta, sağlıklı biçimde kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.

Basındaki iddiaları yalanlayan bakanlığın açıklamasında “Ne yazık ki bazı Rus basın kuruluşları terör örgütü militanlarının sosyal medyada kasıtlı olarak yaydığı yanlış bilgileri tekrarlıyor” ifadeleri kullanıldı.