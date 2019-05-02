Rusya Savunma Bakanlığı, Hama'da dört Rus askerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Basındaki iddiaları yalanlayan bakanlığın açıklamasında “Ne yazık ki bazı Rus basın kuruluşları terör örgütü militanlarının sosyal medyada kasıtlı olarak yaydığı yanlış bilgileri tekrarlıyor” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı basında yer alan Suriye’nin Hama vilayetinde dört Rus askerinin militanların ateş açması sonucunda hayatını kaybettiği iddiaları yalanladı.
Basındaki iddiaları yalanlayan bakanlığın açıklamasında “Ne yazık ki bazı Rus basın kuruluşları terör örgütü militanlarının sosyal medyada kasıtlı olarak yaydığı yanlış bilgileri tekrarlıyor” ifadeleri kullanıldı.
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