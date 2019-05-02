Suudi Arabistan'dan Filistin'e 'rüşvet': ABD'nin barış planını kabul et, 10 milyar doları al

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorunun çözümüne dair sunduğu ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırılan ‘barış planı’ için Filistin lideri Mahmud Abbas'a 10 milyar dolar teklifte bulunduğu iddia edildi. Abbas, söz konusu plan için 'yüzyılın tokadı' yorumunu yapmıştı.

Lübnan’da yayın yapan El Akhbar gazetesinin haberine göre, Selman ve Abbas arasında gerçekleşen görüşmede Prens planın detaylarını anlattı ve Abbas’tan anlaşmayı kabul etmesini istedi.

Abbas’a, maiyetinin yıllık bütçesini soran Prens, “Ben prens değilim maiyetim yok” yanıtını alınca bu kez de Filistin hükümetinin yıllık masraflarını sordu.

Filistinlilerin 1 milyar dolarlık masraflarının olduğu yanıtını alan Selman, anlaşmayı kabul etmesi durumunda Mahmud Abbas'a 10 yıl için 10 milyar dolar ödeme teklifinde bulundu.

ABBAS, 'SİYASİ KARİYERİMİ BİTİRİR' DEDİ

Ancak Mahmut Abbas, "bunun siyasi kariyerini bitireceğini’ söyleyerek ile teklifi reddetti.

El Akbar gazetesi, ikili arasındaki bu diyaloğun, Ramallah’taki Ürdün elçisi Khaled El-Shawabkeh’in yazışmalarına yansıdığını belirtti. Söz konusu raporun Ürdün Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiği kaydedildi.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich İsrailli bakandan 'Yüzyılın Anlaşması'na eleştiri

Gazete ayrıca Selman’ın Abbas’a ‘Trump yönetiminin Filistinlilerin yaşadığı toprağı kendilerine vermeye hazır olduğunu’ da söyledi.

'RİYAD VE DİĞER ARAP ÜLKELERİ EKONOMİK DESTEK VERECEK'

Bunun dışında görüşmede, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin Filistinliler için finansal destek sağlayacağına ve Batı Şeria’da ekonomik refahı geliştirecek projelere destek olacağına dair vaatte de bulunuldu. Selman’ın “Suudi Arabistan Filistinlileri 4 milyar dolardan fazla yardımda bulunacak” dediği aktarıldı.

Gazetenin aktardığına göre Abbas, ‘iki devletli çözüm, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri ve Kudüs konusunda ödün veremeyeceğini” söyledi.

DEVLET STATÜSÜ YOK, BAZI GÜVENCELER VAR

Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner tarafından yürütülen Orta Doğu Barış Planı’nın henüz detayları açıklanmadı.

Ancak Washington Post gazetesi, ‘yüzyılın anlaşması’ olarak adlandırılan planın, Filistin'e devlet statüsü sağlamadığını; daha çok Filistinlilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve din, inanç ve ibadet özgürlüğü ile hukuki eşitlik gibi temel hak ve özgürlükler konusunda bazı güvenceler getirilmesine odaklandığını belirtti.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI YÜZYILIN TOKADI OLDU'

ABD ile Filistin yönetimi arasındaki ilişkiler, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasıyla gerilmişti.

Mahmud Abbas plan için "Yüzyılın anlaşması yüzyılın tokadı oldu ve bunu kabul etmeyeceğiz. Oslo'yu diyorum, artık Oslo yok" demişti.

İlki 1993 yılında, ikincisi 1995 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyordu.