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16:28 02 Mayıs 2019
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    Zarif: İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor

    © AA / Fatih Aktaş
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın Washington'la gerginliği artırmak istemediğini ancak Hürmüz Boğazı'nın güvensiz hale getirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

    © REUTERS / Leonhard Foeger
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    Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Zarif, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı güvensiz hale getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

    ABD ile gerginliğin artırılmasının İran'ın çıkarına olmayacağını vurgulayan Zarif, "İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor. Fars (Basra) Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın bizim için hayati olduğunu açıkça ifade ettik. Biz oraların İran da dahil olmak üzere tüm ülkeler için güvenli ve özgür olmasını istiyoruz. ABD, Hürmüz Boğazı'nı bizim için güvensiz hale getirme kararı alırsa İran buna izin vermeyecektir" diye konuştu.

    ‘TÜRKİYE'DE KİM DARBE PLANI YAPTI?’

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    İran'ı ‘bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı’ olarak niteleyen ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin suçlamalarına ilişkin ise Zarif, şunları söyledi:

    "Şu anda Sudan ve Libya'ya kim müdahale ediyor? Hangi ülkeler Katar'ı abluka altına aldı? Türkiye'de kim darbe planı yaptı? Bu ülkelerde gerçekleşen olaylara dikkat edin. Bu ülkelere İran mı müdahale ediyor?"

    Zarif, ‘B Takımı’ olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İran'a karşı savaş çağrılarında bulunduğunu dile getirdi.

    ‘BOLTON, NÜKLEER SALDIRI ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU’

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD, İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı
    Bunun yeni bir durum olmadığını söyleyen Zarif, "Bolton, 2015'te de New York Times gazetesine yazdığı makalede savaştan söz etmiş, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için nükleer saldırı önerisinde bulunmuştu" dedi.

    ABD'nin Orta Doğu'daki müdahalelerinin bölgeyi yıkıma uğrattığını kaydeden Zarif, "Başkan Donald Trump, ABD'nin bölgemizde 7 trilyon dolar harcadığını açıkladı. Bölgemizi yıkıma uğrattılar. Bölgede sebepsiz ve amaçsız yere ölen Amerikalıların kanı da bunların ellerine bulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Muhammed bin Zayid el Nehyan, Muhammed Bin Selman, Abu Dhabi, John Bolton, Benyamin Netanyahu, Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail, Al Jazeera, Katar, Hürmüz Boğazı, Washington, ABD, Muhammed Cevad Zarif, İran
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