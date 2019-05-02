Suriye Dışişleri: Türkiye, Suriye ordusunun her karış toprağı militanlardan geri alacağını bilsin

© AP Photo / Sergey Grits Lavrentyev: İdlib anlaşması çok yavaş ilerliyor

Lübnan'da yayın yapan El Mayadin televizyonuna konuşan Mikdad, "Türkiye'nin desteğini alan militanların Suriye topraklarının bir kısmını ellerinde tutması bizim için kabul edilemez" dedi.Hükümet güçlerinin Suriye topraklarının her santimetresini yeniden kontrolü altına alacağını kaydeden Mikdad, "Türkiye, Suriye hükümetinin ve ordusunun her karış toprağı savaşarak geri alma konusunda tamamen kararlı olduğunu bilsin"Bu arada Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriyeli topçu birlikleri, bugün Hama'daki militanlara ait üsleri vurdu.Hama'nın Kfar-Nebuda, Eş Şeriya, Tel Havvaş ve El Huveys bölgelerinde faaliyet yürüten El Nusra militanları kayıp verirken örgütün Suriyeli güçlerin kontrolü altındaki barışçıl kasabalara saldırıları düzenlediği komuta merkezleri ve cephe hatları da imha edildi.