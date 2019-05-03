Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın aktiviste denetimli serbestlik

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlerden 5'i denetimli olarak serbest bırakıldı.

İnsan hakları alanında çalışan El-Kıst Sivil Toplum Kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emel el-Harbi, Hetun el-Fasi, Meysa el-Mani, Abir Nemenkani ve Şadan el-Anezi'nin denetimli olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Aktivistlerin serbest bırakılmasına ilişkin Suudi Arabistan resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'da mahkeme, mart ayında 3 kadın aktivistin daha denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de 10 kadın aktivisti tutuklamış savcılık ise kadınlardan bazılarına ulusal güvenlikle ilgili suçlamalarda bulunmuştu.