Nasrallah: Trump'ın aşağıladığı Suudi Kralı'na acıdım

Lübnan halkına hitabında IŞİD'in Suud ve ABD tarafından yaratıldığını ve Vahabilik'e dayandığını belirten Hizbullah lideri, "Suudi Kralı Selman'ı sevmem, ama Trump'ın onu nasıl aşağıladığını duyunca kalbim parçalandı" dedi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump bir telefon konuşmasıyla Suudi Kralı'ndan nasıl 500 milyon dolar daha kopardığını böbürlenerek anlattı

Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, dün gece yaptığı video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, IŞİD'i ABD ile Suudi Arabistan'ın yarattığını belirtti. Nasrallah bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Kralı Selman'la alay edişini duyduğunda Selman için üzüldüğünü söyledi. Trump'ın Selman'a telefon açıp yüz milyon dolar kopardığını anlatırken Suudi Kralı'nın taklidini de yapmasına atıfta bulunan Nasrallah, şöyle dedi:

'HALKIN PARASINI TRUMP'A NASIL VERİYORSUN?'

"Kral Selman'ı sevmem, ama Trump'ın onu nasıl aşağıladığını duyunca kalbim parçalandı."

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Trump'tan Suudi Kralı Selman'a: Biz olmasak 2 hafta bile dayanamazsın

Hizbullah lideri, Trump'ın telefonu üzerine Selman'ın 500 milyon dolardan fazla parayı çıkarıp vermesini de "Suud ailesi Trump's böyle bir para ödeme hakkını nereden buluyor, sözkonusu olan Arap Yarımadası halklarının malvarlığıdır" diye sorguladı.

'SAĞIMLIK İNEK'

Nisan sonundaki bir mitingde Salman'dan kopardığı paralarla övünen Trump şunları da söylemişti:

"Ben de açtım Kral'a telefonu dedim ki, 'Kral', bu arada Kral'ı severim. Dedim ki, Kral, sizi savunmak için kıçımızı yırtıyoruz ve sizde de çok para var. Dedi ki, 'Neden beni arıyorsun, daha önce kimse bana böyle bir telefon açmadı'. Açmamışlar, çünkü onlar salaktı."

İran ile müttefikleri, Trump'ın Suud ve diğer Körfez kraliyetlerine 'sağımlık inek' muamelesi yaptığına her fırsatta dikkat çekiyor.

'SURİYE'YE GİRMEMİZ YÜZDE 100 DOĞRU KARARDI'

Hizbullah'ın Suriye'ye ABD-İsrail-Suudi komplosunu boşa çıkarmak için girdiğini ve bunun yüzde 100 doğru karar olduğunun artık anlaşıldığını belirten Hizbullah lideri, "Suriye'de olan biten, çok yönlü bir komploydu, demokrasi için değişimle ilgisi yoktu" dedi.

'IŞİD, IRAK VE SURİYE'Yİ NASIL İSTİLA EDEBİLDİ?'

Suud başta olmak üzere Körfez krallıklarının para ve silah akıtması sayesinde IŞİD'in Irak ve Suriye'yi istila ettiğine dikkat çeken konuşmasında, IŞİD-Suud-Washington bağlantısıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekfirci IŞİD teröristleri Suriye'nin yüzde 45'ini ve Irak topraklarının yarısını nasıl işgal etti? Suriye ve Irak'taki IŞİD teröristlerine para ve silah desteğini kim sağladı? ABD ile Suudi Arabistan, IŞİD'in yaratıcısı ve sponsorudur. Batı'nın bununla amaçladıklarının başında Hizbullah'ı yenmek de geliyordu. IŞİD'i yaratan Washington, onu bölgedeki Amerikan-İsrail komplolarına direnen herkesin karşısına dikilmekle görevlendirdi. Bunun böyle olduğunu ABD'li yetkililer bizzat itiraf etti. IŞİD'i, Pentagon'un Irak ve Suriye'ye askeri güç konuşlandırmasına mazeret sağlamak için yarattılar."

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump'tan Suudi Veliaht Prensi'ne çizelgeli muamele

"IŞİD, ABD, İsrail ve ulusumuzun diğer düşmanlarına hizmet etti. Bölgedeki bir dizi orduyu mahvetti, toplumları yok etti. Terör donanımı hala bir tehdittir ve ideolojisi inatla üstelemektedir ve uyuyan hücreleri her an dirilebilir."

'IŞİD İDEOLOJİSİ VAHABİDİR'

Sri Lanka'da 250'den fazla can alan bombalı saldırıları IŞİD'in üstlendiğine dikkat çeken Hizbullah lideri, "Sri Lanka'da saldırı yapan ideolojiyi kim finanse etti, soran var mı? Suudi Arabistan değil mi" diye çıkışıp şöyle devam etti:

© REUTERS / Caren Firouz Hamaney: Suudiler damızlık inek gibi, ABD parayı aldıktan sonra kesecek

"IŞİD kimdir ve düşüncesi nedir? Düşüncesi, Suudi Arabistan'da, din okullarında, Suudi üniversitelerinde ve camilerinde inşa edilen Vahabiyettir ve dünyanın diğer bölgelerine Suudi parası ve Amerika'nın isteğiyle ihraç edilmektedir. Suudi Arabistan’dan Vahhabi düşüncelerini yaymasını isteyen Amerika’dır. Bu nedenle, destek ve talep Amerika’dan ve mali destek de Suudi Arabistan’dandır."

IRAK'A UYARI: TRUMP PETROLÜNÜZÜ İSTİYOR

Nasrallah, Trump'ın gerçekleştirilemez diye düşünülen dış politika vaatlerini birer birer hayata geçirdiğine dikkat çekerek Irak'ı uyardı:

"Irak'taki kardeşlerimi Trump'ın seçim vaatleri üzerinde çalıştığı konusunda uyarıyorum. Dikkatli olmalılar. Trump, seçim propagandalarında söylediği her şeyi yapıyor. Büyükelçiliği Kudüs'e taşımak, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek ve Yüzyılın Anlaşması konusunu planlamak gibi. Suudi Arabistan'ın süt veren bir inek olduğu ve sağılması gerektiğinden söz eden Trump, bölgeye gidip Irak petrolünü alacağını da söylemişti. Trump, Irak'ın petrolünü kendi hakkı olarak görüyor."

'İSRAİL, BUYURSUN GELSİN'

İsrail'in bu yaz Lübnan'a karşı yeni bir savaş yürüteceği spekülasyonlarının ciddiye alınmamasını isteyen ve bunları 'psikolojik savaş' diye niteleyen Hizbullah lideri, Lübnan halkına "Hiç kimse Siyonist rejimin Lübnan’a olası bir askeri saldırısından korkmamalıdır. İsrail savaş istiyorsa, buyursun gelsin, diyecek bir şey yok. Tel Aviv’e, onların zafer zamanlarının sona erdiğini söylüyoruz" diye seslendi.

© AP Photo / Alex Brandon ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'den 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması

Nasrallah, İsrail'e şöyle meydan okudu:

"Dürüst ve kararlı bir şekilde size şu sözü veriyorum ki, eğer İsrail ordusunun askerleri ve birlikleri Güney'e girerse, dünya televizyonlarının kameraları önünde yok edileceklerdir, dünya halkları ekran başında yok oluşlarını izleyecektir."

Nasrullah'ın bugünkü konuşmasından kısa bir özet: "Güney Lübnan'a girmeyi düşünen herhangi bir İsrail askeri birliğini dünya televizyonlarının gözü önünde yok ederiz." https://t.co/X3zzKDuQzd — Alptekin Dursunoğlu (@Alptekin_D) May 2, 2019

​