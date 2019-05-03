Kayıt
17:02 03 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kudüs- İsrail- ABD

    İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından bombalanmasından endişelenmiş

    © AFP 2019 / AHMAD GHARABLI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    ABD ile İsrail arasında 1960'lı yıllarda yaşanan nükleer tesis gerginliğine ilişkin birçoğu gizli yeni belgeler ortaya çıktı. Washington-Tel Aviv hattında yaşanan 1963’teki gerginlik nedeniyle Kennedy’nin İsrail’e ait Dimona Nükleer Tesislerini bombalatmasından endişe duyulduğu belirtildi.

    Fransız jandarması, İngiltere'ye açılan kapı niteliğindeki Calais bölgesinin Wissant plajında kaçak göçle mücadele için devriye geziyor.
    © REUTERS / Pascal Rossignol
    ABD-İsrail hesabına çalışan İranlı bir nükleer bilimci, Mossad-MI6-CIA ortak operasyonuyla İngiltere'ye götürüldü
    "National Security Archive” internet sitesi, İsrail’in 1958'de Fransızların yardımıyla nükleer tesis inşasına başlamasının ardından Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin birçoğu gizli yeni belgeler yayımladı.

    Söz konusu belgeler ışığında İsrail’in Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Tolkowsky'nin, Washington-Tel Aviv hattında yaşanan 1963’teki gerginlik nedeniyle Kennedy’nin, İsrail’e ait Dimona Nükleer Tesislerini, ABD Hava Kuvvetlerine bombalatmasından endişe duyduğu belirtildi.

    Haaretz’in haberinde kaynak gösterdiği belgelerde, dönemin ABD Başkanı Kennedy ile İsrail Başbakanı David Ben-Gurion ve Ben-Gurion’un istifasının ardından yerine geçen Levi Eshkol arasında geçen yazışmalara yer verildi.

    Haberde, İsrail’in 1958’de Fransa ile ortaklaşa Dimona ismi verilen ilk nükleer tesisini inşa etmeye başladığı, ABD yönetiminin söz konusu tesisten 1960 yılının sonbaharında haberdar olduğu ifade edildi.

    ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) 8 Aralık 1960’da sunduğu gizli rapora göre, Dimona’da nükleer silahlar için plütonyum üretimi de amaçlanmış olabilir.

    CIA raporunna göre, kısa bir süre sonra ABD’de 20 Ocak 1961’de Başkanlık koltuğuna oturan Kennedy, Amerikalı yetkililerin Dimona Nükleer Tesislerinde incelemelerde bulunması talebini İsrail Başbakanı Ben-Gurion’a iletti ancak Ben-Gurion ülkesindeki kabine krizini gerekçe göstererek bu talebe ilişkin cevabını geciktirmeye çalıştı.

    İsrail yönetimi Washington’un ısrarı sonucu Nisan 1961’de Amerikalı uzmanların söz konusu tesisi ziyaret etmelerine izin verdi ve 20 Mayıs 1961’de heyet Dimona’da incelemelerde bulundu.

    Heyetin raporunda İsrailli yetkililerin nükleer tesisteki her bölgeyi incelemelerine izin verdiği ve tesisin barışçıl enerji üretimine uygun olarak kullanılabileceği ifade edildi.

    Bu raporun ardından Washington ile Tel Aviv arasındaki gerginlik kısa süreliğine sona erse de iki ülke yönetiminin arası, Haziran 1962’de Kennedy yönetiminin İsrail yönetiminden ABD’li yetkililerin ikinci defa Dimona Nükleer Tesislerini ziyaret etmesine izin vermesi talebiyle yeniden açıldı.

    İSRAİL, ÜÇ BUÇUK AY SONRA OLUMLU CEVAP VERDİ

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    ‘S-400 sistemleri, Türk hava sahasını ihlal eden ABD ve İsrail uçaklarını tespit edecek’
    İsrail, ABD heyetinin ziyaretine yaklaşık 3.5 ay sonra olumlu cevap verdi. Ancak söz konusu belgelere göre, bu ziyaret sadece 45 dakika sürdü ve tesislerdeki birçok bölge ABD heyetine gösterilmedi. Bu durumun Washington yönetiminde Dimona Nükleer Tesislerine ilişkin şüphelerini artırdığı kaydedildi.

    Başkan Kennedy, 2 Nisan 1963’te İsrail Başbakanı Ben-Gurion’a ABD’li uzmanların yılda iki kez Dimona’yı ziyaret etmesine izin verilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

    Ben-Gurion, Pesah bayramını gerekçe göstererek Kennedy’nin mektubuna yaklaşık 3 hafta sonra cevap verdi.

    Mektubunda Ben-Gurion, İsrail’in tehdit altında olduğunu ve yeni bir Holokost ile karşı karşıya kalabileceğini iddia ederek, ABD'nin talebini geçiştirmeye çalışsa da Kennedy 4 Mayıs 1963’te gönderdiği mektupta ABD’li yetkililerin yılda iki kez Dimona’yı ziyaret etmesine izin verilmesi talebini yineledi.

    BEN-GURİON DİMONA KRİZİ NEDENİYLE Mİ İSTİFA ETTİ?

    Sukhoi Superjet 100
    Aeroflot
    İsrail basını: ABD Sukhoi Superjet 100'ün İran'a teslimatını engelledi
    Başkan Kennedy, 4 Mayıs’taki mektubun ardından 15 Haziran’da Ben-Gurion’a iletilmesi talebiyle yeni bir mektup göndererek, ABD’li yetkilerin Dimona’yı yılda iki kez ziyaret etmesine izin verilmesi talebini tekrar gündeme getirdi. Mektupta ayrıca söz konusu talebin kabul edilmemesi halinde Washington’un İsrail’e verdiği desteğin tehlikeye girebileceği uyarısı yapıldı.

    Ancak bu mektuptan bir gün önce Ben-Gurion, Başbakanlık görevinden istifa etti. 

    Ben-Gurion “kişisel nedenlerden” dolayı istifa ettiğini ve herhangi bir siyasi nedenden dolayı istifa kararı almadığını söylese de İsrail Başbakanı'nın istifasına Kennedy’nin Dimona baskısının sebep olduğuna yönelik tartışmalar günümüzde dahi dile getiriliyor.

    Ben-Gurion’un yerine geçen Levi Eshkol, göreve geldikten 10 gün sonra 5 Temmuz’da Kenndy’nin mektubu kendisine iletildi. Mektupta Kennedy Dimona isteğini tekrarladı.

    İsrail Başbakanı Ağustos 1963’te gönderdiği cevapta ABD’li yetkililerin söz konusu tesisleri ziyaret etmesine izin vereceklerini bildirdi ancak bu ziyaretlerin senede iki defa yerine “düzenli olarak” yapılmasını, ayrıca hangi aralıklarla yapılması gerektiği konusunda da istişare önerisinde bulundu.

    Eshkol’ün taahhüdü doğrultusunda ABD heyeti, Ocak 1964’te Dimona’yı ziyaret etti.

    KENNEDY SUİKASTININ ARDINDAN DİMONA 

    İsrail ve Filistin bayrak
    © AP Photo /
    ABD yönetiminin İsrail ile Filistin'i 'barıştırma' planı neler içeriyor?
    ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te Teksas’ta suikasta kurban giderek hayatını kaybetmişti.

    Haaretz’in haberinde Kennedy’nin suikasta uğramasının ardından yaklaşık 2 ay sonra Ocak 1964’te ABD’li heyetin Dimona’da iki gün yerine bir gün incelemelerde bulunduğu, bu nedenle tesis içerisindeki bazı bölümlerin incelemediğine işaret edildi.

    Öte yandan Dimona’yı ziyaret eden ABD heyetinin raporunda kapsamlı ve eksiksiz bir inceleme yapıldığı, nükleer silah üretimine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığının yazıldığına dikkat çekildi.

    Haberde ayrıca Kennedy’nin yerine Başkanlık koltuğuna oturan Lyndon B. Johnson’un Dimona sorununu gündeme getirdiğine ancak Kennedy kadar konunun üzerine gitmediğine vurgu yapıldı.

    İsrail hiçbir zaman nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamasa da uluslararası basında yer alan haberlere göre bu ülkenin elinde 80’den fazla nükleer başlık bulunuyor. 

    Etiketler:
    Ben Gurion, John F. Kennedy, Tel Aviv, Washington, Nükleer tesis, nükleer, İsrail, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Evleri yıktıran Turgut, daha sonra betondan inşa edeceği kafeyi çam ağacı için ahşaptan yapmaya karar verdi.
    20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet