AA: Suriye ordusu İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

Anadolu Ajansı (AA), Suriye hükümet güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde' ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına saldırı düzenlediği haberini geçti. Habere göre 'saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da isabet aldı'.

AA'nın haberine göre İran destekli Suriye hükümet güçleri, TSK'nin 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde' İdlib'in güney, Hama'nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da vuruldu.

CNNTürk'ün haberine göre 4 Türk askeri hafif yaralandı.

Saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı öğrenildi.

Saldırının Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

Hükümet güçleri, söz konusu noktaya 29 Nisan'da da saldırı düzenlemiş, bölgeye sığınan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetmişti.

TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor.

Bu noktaların birkaç kilometre karşısında İran destekli Suriye hükümet güçleri konuşlu.