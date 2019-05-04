AA: ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde iki köyü YPG'den aldı

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasındaki yola hakim konumda bulunan Maaranaz ve Malikiyye köylerinin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO'ya geçtiği belirtildi.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçlerinin PKK/YPG'ye yönelik operasyon başlattığını duyuran AA'nın haberinde şöyle denildi:

"Son haftalarda TSK ve ÖSO'ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ele geçirildi. ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK’nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu. ÖSO, Suriye'nin kuzeyindeki Malikiyye köyünü de terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi."