AA ofisinin bulunduğu binayı vuran İsrail ordusu: Hamas ve İslami Cihad tarafından terör amaçlı kullanılıyordu

AA ofisinin bulunduğu binanın vurulmasına Ankara'nın gösterdiği tepki üzerine İsrail ordusundan "Hamas ve İslami Cihad tarafından terör amaçlı kullanılıyordu" açıklaması geldi.

Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket atıldığını öne süren İsrail ordusu (IDF), buna misilleme gerekçesiyle Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında AA ofisinin bulunduğu binayı vurup yerle yeksan etmesine Ankara'nın gösterdiği tepkiyi yanıtladı.

AA ofisinin bulunduğu 8 katlı binanın Hamas ve İslami Cihad tarafından terör faaliyetleri için kullanıldığını savunan IDF, şu açıklamayı yaptı:

"Saldırılan yapı, Hamas'ın Batı Şeria görev gücü tarafından kullanılmaktaydı. Bu güç, Cudea ve Samarya'daki terörist unsurları yöneterek terörist altyapısı oluşturmak, terör faaliyetleri için mesaj aktarmak ve İsrailli sivillere karşı terör saldırıları düzenlenebilmesi için para transferi yapıp lojistik destek sağlamaktan sorumludur."

We have just targeted Hamas' Military Intelligence and General Security Offices located in a building in Gaza.



Hamas used this building to hide terror infrastructure while abusing its location in the heart of a residential neighborhood. pic.twitter.com/EH5qrsHXtF — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019

IDF, vurulup yerle yeksen edilen binada aynı zamanda 'İslami Cihad'ın üst düzey yetkililerinin terörist amaçlarla kullandıkları ofislerin de bulunduğunu' savundu.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני מספר דקות מבנה בן שמונה קומות בשכונת רימאל בצפון הרצועה, ובו משרדים של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ pic.twitter.com/0gffNo8PTY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 4, 2019

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