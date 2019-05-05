Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suskunluk İsrail'e cesaret veriyor

Gazze Şeridi'ne yönelik tırmanan saldırıları kınayan Abbas, uluslararası toplumdan İsrail saldırılarına karşı Filistin halkının korunması için himaye talebinde bulundu.
Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl 'Büyük Dönüşü Yürüyüşü' gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.
Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.
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