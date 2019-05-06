İsrailli vekil bombardımanı 'etkisiz' buldu: Gazze'de 700 terörist öldürmeliydik

İsrailli Sağ Kanat Partileri Birliği (URWP) lideri Bezalel Smotrich, Gazze’de üç gündür devam eden bombalı saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısını ‘az buldu’.

© AFP 2019 / Ahmad GHARABLI İsrailli vekilden 'Filistin'in cesur kızı' açıklaması: En azından dizinden vurulmalıydı

Twitter hesabından açıklama yapan aşırı sağcı milletvekili Smotrich, “Gazze'deki çatışma 700 teröristin öldürülmesiyle -İsrail'e atılan her rokete karşılık bir tane- ve Hamas'a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı, böylece Hamas'ın kendisini toparlaması yıllar sürebilirdi ve bir daha İsrail'e saldırmayı düşünmeleri zor olurdu" dedi.

İsrail ordusu Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına 690 roket attığını söyledi. Son hava saldırılarında Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Kudri'nin de doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü de açıklandı.

İsrail'in Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek cumartesi günü başlattığı saldırılarda 23 Filistinli ve dört İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, üç gündür devam eden bombardımanda, kontrolleri altındaki bölgelere 600 roket atıldığını, kendilerinin de 320 hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail'in 2014 yılından bu yana ilk kez böylesi bir saldırı düzenlediği belirtiliyor.