Rusya: Militanlar, Hmeymim Hava Üssü’ne bir günde iki kez saldırdı

Nusra bağlantılı militanların Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssüne çok namlulu roketatar sistemleriyle bir günde iki kez saldırdığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, üsse toplam 36 roket atıldığını duyurdu.

Militanların bugün iki kez Hmeymim hava üssüne çok namlulu roketatar sistemleriyle ateş açtıklarını belirten Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanın olmadığını, üste hiçbir yapının zarar görmediğini kaydetti.

Kupçişin, şöyle konuştu:

"Bugün Hmeymim Hava Üssü çok namlulu roketatar sistemlerinden hem sabah hem de akşam olmak üzere iki kez ateşe tutuldu."

© AFP 2019 / Paul GYPTEAU Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne saldırı girişimi püskürtüldü

"Her iki saldırıda da İdlib’deki Gerilimi Azaltma Bölgesinde bulunan ve Heyet Tahrir Şam (Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi) örgütünün kontrolünde bulunan Zaviya yerleşiminin bulunduğu bölgeden, doğudan ateş edildi.”

Toplam 36 roketin fırlatıldığını aktaran Kupçişin, militanların atış kontrolü için insansız hava aracı (İHA) kullandıklarını belirtti.

"Açılan ateşe nöbetçi hava savunma sistemleriyle karşılık verildi" bilgisini veren Rus general, "Militanların ateş ettiği tüm noktalar tespit edilerek, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait hava araçlarıyla ve Suriye hükümet güçlerinin topçu ateşiyle imha edildi" dedi.