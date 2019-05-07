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19:35 07 Mayıs 2019
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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif, Sputnik'e konuştu: Suriye-Türkiye sınırına Suriye askerlerinin konuşlandırılması gerek

    © AP Photo / Matthias Schrader
    Ortadoğu
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    Suriye-Türkiye sınırına Suriye askerlerinin konuşlandırılması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerikan yaptırımlarına karşı Rusya ve Türkiye ile birlikte Avrupa’daki gibi INSTEX mekanizmasının kurulmasını gündeme getirdi.

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    © REUTERS / RODI SAID
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    Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı görüşme öncesi Sputnik’e demeç veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın Ortadoğu'daki şiddetli krizler, Suriye'deki durum ve Amerikan yaptırımlarına yönelik tavrı ve ABD ile savaş olasılığına dair değerlendirmelerde bulundu. 

    Zarif, Türkiye’nin Suriye krizinin çözümündeki rolüyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

    "Bölge ülkeleri arasında iyi ilişkiler olması tüm bölgenin yararına. Ankara ile Şam arasındaki ilişkiler kuşkusuz hem bölge hem de iki ülke için faydalı. Durumun istikrara kavuşturulması için tek yol şu: Suriye’de güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Suriye ile Türkiye sınırında güvenliğin sağlanması, Ankara’nın meşru güvenlik çıkarlarının ortadan kaldırılması ve topraklarının korunması, yani Suriye-Türkiye sınırına Şam güçlerinin konuşlandırılması."

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    ABD’nin Suriye’de Kürt oluşumları desteklemesi ve Suriye’deki güçlerini çekme planlarına değinen Zarif şunları söyledi:

    "Bekleyip durumun nasıl gelişeceği görülmeli. Bizce şimdilik Washington’ın Suriye’deki güçlerini çekmesine ilişkin detaylı bir analiz yapmak için erken."

    'INSTEX BENZERİ BİR MEKANİZMA KURULABİLİR'

    Zarif, Trump yönetiminin uyguladığı çok ağır yaptırımlara karşılık, İran’ın Rusya ve Türkiye ile birlikte Avrupa’da Amerikan yaptırımlarını bypass etmeye yarayan INSTEX benzeri bir mekanizma kurabileceği önerisini dile getirdi:

    Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Khalid Al Mousily
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    "Rusya ve Türkiye dahil, ilgilenen ülkelerle INSTEX benzeri bir mekanizma kurulabilir. Mevcut koşullarda İran kendi petrolünü satabilir, kendi ekonomimizi koruyabiliriz. İran, ABD’nin yaptırımlarının üstesinden gelebilir. Birçok ülke İran’la ticaret yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran ile AB, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran petrolünün satışını ve bundan kazanç sağlamayı mümkün kılan bir anlaşmanın eşiğinde."

    'İRAN İLE ABD ARASINDA BİR SAVAŞ İNTİHAR OLUR'

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    © AP Photo / Fars News Agency/Mahdi Marizad
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    İran Dışişleri Bakanı, ABD ile aralarında savaş çıkması ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

    "Görünen o ki ABD ile Irak arasında 2003 yılında savaş başlatanlar, İran’la da bir savaş başlatmaya çalışıyor. Bu bizzat onlar için intihar demek. Trump yönetiminden bazı kişiler böyle bir savaşın başlatılması için çalışılmasını teklif ediyor. Bu intiharla eşanlamlı. İran hiçbir zaman kimse ile savaşa girmek istemedi ve istemeyecek. Ancak ABD İran’la bir çatışma başlatmaya kalkarsa, var gücümüzle ulusal çıkarlarımızı ve ülkemizi koruyacağız."

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