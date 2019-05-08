Katar'dan Batı Şeria ve Gazze'ye 480 milyon dolar hibe

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Batı Şeria ile Gazze'de yaşayan Filistinlilere 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi.

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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilere yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdiği belirtilerek, desteğin Filistin ve Katar halkları arasındaki kardeşlik, Arap ve din bağlarından ileri geldiği aktarıldı.

Açıklamada yardımların ayrıca İsrail işgal güçlerinin dayattığı zor şartlar altında zaruri ihtiyaçlarını gidermesine destek kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, bir kısmının da acil insani yardıma tahsis edileceği aktarıldı.

Yardımlarla ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'deki programlarına ve halka elektrik ulaştırılmasına destek olunacağı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek içinde bulunduğu krizi aşması için Filistin halkına destek verme çağrısı yapıldı.