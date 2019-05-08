Katar'dan Batı Şeria ve Gazze'ye 480 milyon dolar hibe

Açıklamada yardımların ayrıca İsrail işgal güçlerinin dayattığı zor şartlar altında zaruri ihtiyaçlarını gidermesine destek kapsamında yapıldığı ifade edildi.
Yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, bir kısmının da acil insani yardıma tahsis edileceği aktarıldı.
Yardımlarla ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'deki programlarına ve halka elektrik ulaştırılmasına destek olunacağı ifade edildi.
Açıklamada, uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek içinde bulunduğu krizi aşması için Filistin halkına destek verme çağrısı yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)