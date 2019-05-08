İran kara sularını ihlal eden 2 Kuveytli balıkçı ülkelerine döndü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran makamlarının geçen çarşamba serbest bıraktığı iki balıkçıya ülkelerine dönüşlerinde Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarı Fellah el-Hucref eşlik etti.
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Balıkçılar Kuveyt Havalimanı'nda Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sami el-Hamed ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.
Kuveytli iki balıkçı, 28 Nisan'da İran kara sularına yanlışlıkla girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
İran makamları, olaydan 3 gün sonra balıkçıları serbest bırakmış ancak ülkeye dönüşleri seyahat belgelerindeki eksiklikler nedeniyle gecikmişti.
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