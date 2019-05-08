Suriye'de militanlar, Rus Hmeymim Hava Üssü'ne yeni saldırı düzenledi

Pazartesi günü Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle iki kez saldıran militanlar, bugün Rus üssünü bir kez daha hedef aldı. Saldırı başarısız olurken Rus Hava-Uzay Kuvvetleri militanları imha etti.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin'in açıklamasına göre militanlar üsse 12 roket fırlattı."Bugün saat 15:15'te 'Katiba Ard Bab' ve 'Katiba Cebel Butma' militanları İdlib gerilimi azaltma bölgesinden Hmeymim Hava Üssü'ne yeni saldırı girişiminde bulundu. Üsse toplam 12 füze fırlatıldı" diyen Kupçişin, üste etkili biçimde kurulmuş olan hava savunma sistemi sayesinde tüm roketlerin vurulduğunu vurguladı.Kupçişin, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanın olmadığını, üste hiçbir yapının zarar görmediğini kaydetti.Rus general, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Suriyeli birliklerin saldırı düzenleyen militanları imha ettiğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı, pazartesi günkü saldırılarda üsse toplam 36 roket atıldığını duyurmuştu."Açılan ateşe nöbetçi hava savunma sistemleriyle karşılık verildi" bilgisini veren Kupçisin, "Militanların ateş ettiği tüm noktalar tespit edilerek, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait hava araçlarıyla ve Suriye hükümet güçlerinin topçu ateşiyle imha edildi" demişti.