Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti

Riyad Valisi ve Suudi Meclisi Üyesi Prens Faysal bin Bandar El Saud, kendisine verilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince içmeyi reddetti.

Suudi Prens Abdullah Bin Sultan El Saud'un Twitter hesabında paylaştığı videoda Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin Türkiye’den geldiğini duyunca içmeyi reddediyor.

Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizim onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

لا ابو محمد افندي على اللي خلفوه..

عطونا المهيله المضبوطه قهوة ابوي وجدي..

انا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا او كُتب عليه تركيا او حتى مر بجمارك تركيا ،

لحد ما تعدل سياستها معنا وتعتدل وتنزل الناس منازلها وفي الاساس لا احنا ولا حكومتنا في حاجتها هي ومنتجاتها pic.twitter.com/5zNi4pzr44 — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) May 6, 2019

Videonun yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Prens'i tiye aldı ve Türkiye yerine asıl ABD için boykot çağrısı yapması gerektiğini savundu. Kullanıcılar, ABD Başkanı Donlad Trump'ın Riyad'a yönelik "Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramazsınız'” sözlerini hatırlattı.