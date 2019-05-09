İran'dan Avrupa'ya 'yükümlülüklerinizi yerine getirin' çağrısı

© REUTERS / Leonhard Foeger İran: Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine hazırız

Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere'ye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

AB'nin açıklamasını "nükleer anlaşmada bugün gelinen durumun nedeni" olarak nitelendiren Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, (İran'a yaptırımlar hakkında) Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına bir yıldır zorbalık yaptı ancak AB sadece bu durumdan üzüntüsünü ifade etmekle yetindi. AB, İran'a çok taraflı bir anlaşmayı tek taraflı uygulama çağrısı yapmak yerine ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi dahil kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmelidir".

CUMHURBAŞKANI RUHAN, ANLAŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İÇİN TARAFLARA SÜRE TANIMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına, petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımış, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.