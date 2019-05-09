Rusya'nın Suriye’deki Hmeymim üssünde Zafer Günü geçidi düzenlendi

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 74. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri geçide, Rusya ve Suriye ordu birliklerinden yaklaşık 750 asker ve yaklaşık 20 askeri teçhizat katıldı.

Hmeymim üssündeki geçide, Rus askeri birlik ve taktik grupların subayları, hava savunma füze alayının askerleri, özel harekat sağlık birliği personeli, kadın askerler, askeri polis birlikleri ve Suriye ordusu askerleri katıldı.

Geçide katılan yaklaşık 20 adet modern askeri teçhizat arasında Tayfun, Tigr, BTR-82AM ve diğer zırhlı araçlar yer aldı. Pistte Su-35, Su-34, S-24, A-50 savaş uçakları ile Mi-8 ve Mi-35 helikopterleri de sergilendi.

Ayrıca Suriye’nin 6 şehrinde Ölümsüz Alay yürüyüşleri de gerçekleştirildi.