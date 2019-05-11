Suriye’de Rusya 4, Türkiye 7 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 4, Türkiye'nin ise 7 ateşkes ihlali tespit ettiğini duyurdu.

© REUTERS / Omar Sanadiki Rusya: Suriye ordusu ile birlikte Türkiye ile koordinasyonla İdlib’deki teröristlere saldırılarımız sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı Lazkiye vilayetinde 4 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib'de 5, Hama’da 2 olmak üzere toplam 7 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Son 24 saat içinde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığını aktaran bakanlık, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında değişiklik olmadığını kaydetti.