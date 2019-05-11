Suriye basını: Hükümet güçleri iki köyü militanlardan arındırdı

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Şam’a bağlı ordu güçlerinin İdlib’in güney sınırındaki iki köyü El Nusra Cephesi’ne bağlı militanlarından arındırdığını bildirdi.

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Şam’a bağlı ordu güçlerinin İdlib’in güney sınırındaki iki köyü El Nusra Cephesi’ne bağlı militanlarından arındırdığını yazdı.

Haberde, “Suriye ordusu İdlib eyaletinin güney sınırını geçti ve El Nusra Cephesi’ne bağlı terör yanlılarıyla meydana gelen çatışmaların ardından El Arima ve Midan Gazal köylerinin kontrolünü ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Son bir hafta içinde terör yanlıları, Hama’nın kuzeyinde, Halep ve Lazkiye’de yer alan yerleşimlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Militanlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik başarısız saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Diğer yandan hükümet güçleri ve hava kuvvetleri, İdlib’deki El Nusra mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Hükümet güçleri, teröristlere ait depoları, mevzileri ve ileri gözlem noktalarını hedef alıyor.