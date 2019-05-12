Ruhani: Düşmanların İran'a yönelik baskıları tam bir savaştır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını "devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş" olarak nitelendirdi.

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Başkent Tahran'da siyasi aktivistlerle bir araya gelen Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün karşı karşıya kaldıkları şartların 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşından daha iyi ya da daha kötü olmadığını belirten Ruhani, "Savaş zamanında ithalat, ihracat, petrol satışı ve bankacılık konularında sorunumuz yoktu. Yaptırımlar sadece silah alımıyla ilgiliydi" dedi.

Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının çok etkili olduğunu dile getirerek böyle süreçlerde tüm organların birlik içinde hareket etmesini istedi. Ruhani, "Düşmanların İran'a yönelik siyasi ve ekonomik baskıları, devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaştır. Düşmanın bankacılık alanında getirdiği kısıtlamalar petrol, petrokimya, çelik ve tarım ürünlerinin satışı üzerinde de etkili oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'CUMHURBAŞKANININ GÜCÜ VE YETKİSİ ORANINDA HÜKÜMETTEN TALEPTE BULUNULMALIDIR'

Yaptırımlar karşısında teslim olmayacaklarına ancak buna bir çözüm yolu bulunması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, hükümetin sahip olduğu inisiyatif ve yetkilerle ilgili şunları kaydetti:

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"Hükümete bir soru sorulduğunda ya da bir talepte bulunulduğunda konunun diğer tarafı da değerlendirilmelidir. Soru sorulan konularla ilgili hükümetin ne kadar yetkiye sahip olduğuna bakılmalıdır. Mesela eğer dış siyaset, kültür ya da internet ile ilgili hükümete bir soru yöneltilecek veya bir talepte bulunulacaksa hükümetin bu alanlarda ne kadar inisiyatif sahibi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır".

Ruhani, halkın ekonomik sorunları olduğunu ancak problemin sadece ekonomik olmadığını ve meselenin tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki sorunların aşılması için toplantıya katılan siyasi aktivistlerden destek istedi.

İRAN'IN NÜKLEER ANLAŞMADAKİ TAAHHÜTLERİNİ KISMEN DURDURMA KARARI



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı. Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak da dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.