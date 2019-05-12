Rusya'dan Şam kırsalındaki Misbara'ya 2 tondan fazla insani yardım

Basın toplantısı düzenleyen Makarenko, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi olarak Misbara'daki ihtiyaç sahiplerine pirinç, un, şeker ve konserve etten oluşan gıda paketleri dağıttıklarını belirtti.
Bu annelerden biri olan Raşin, "Önceden her şey çok zordu. Şimdi her şey iyi yönde değişti. Yardımlarınız için size minnettarım" ifadelerini kullandı.
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Misbara'nın idaresinden sorumlu Adnan Abdül Hani, "Evi zarar görenlere onarım için yardım ediyoruz. Ancak gıda ürünleri konusunda şu an büyük zorluklar yaşıyoruz. Yaklaşık 500 kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Yoksulluk içinde yaşayan birçok kişi bugün yardım alacak. Rusya'ya yardımları için minnettarız. Bunun son yardım eylemi olmamasını umuyoruz" dedi.
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