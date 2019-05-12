Rusya'dan Şam kırsalındaki Misbara'ya 2 tondan fazla insani yardım

Basın toplantısı düzenleyen Makarenko, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi olarak Misbara'daki ihtiyaç sahiplerine pirinç, un, şeker ve konserve etten oluşan gıda paketleri dağıttıklarını belirtti.

© Sputnik / Ali Abrahim Rusya, Fırat’ın doğusundayken yerinden edilen göçmenlere insani yardım götürdü

2 tondan fazla gıda ürünü için sakinlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu anlatan Makarenko, engellilere ve emziren annelere sıraya girmeden yardımların sunulduğunu ifade etti.

Bu annelerden biri olan Raşin, "Önceden her şey çok zordu. Şimdi her şey iyi yönde değişti. Yardımlarınız için size minnettarım" ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ HASTANE İLE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KURULDU'

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Bu arada Rusya, Misbara'da birkaç hastane ile çocuk polikliniği de kurdu.

Misbara'nın idaresinden sorumlu Adnan Abdül Hani, "Evi zarar görenlere onarım için yardım ediyoruz. Ancak gıda ürünleri konusunda şu an büyük zorluklar yaşıyoruz. Yaklaşık 500 kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Yoksulluk içinde yaşayan birçok kişi bugün yardım alacak. Rusya'ya yardımları için minnettarız. Bunun son yardım eylemi olmamasını umuyoruz" dedi.