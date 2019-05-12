İran Dışişleri: Trump'ın telefon numarası sorunları çözmez

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Trump: İran konusunda bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon numarasının İran’la paylaşılmasının iki ülke arasındaki sorunları çözemeyeceğini belirtti.

Arakçi, "Çözüm aracılık veya telefon görüşmesinde yatmıyor. ABD’de de bizim telefon numaramız var. Washington’ın hatalı politikalarını yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Beyaz Saray’ın ne İran’a ne bölgeye ne de dünyaya uyumlu ve rasyonel bir politikası yok" dedi.

Trump, perşembe günü İran'a nükleer programını sonlandırması yönünde görüşme çağrısı yapmış ve askeri müdahalenin göz önünde bulundurulabileceğini söylemişti.

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Trump, “Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın 'beni arayın' çağrısının ardından Beyaz Saray, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere telefon numarası iletmişti. Konuyla ilgili diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada ise, İranlılar talep etmediği takdirde İsviçre'nin numarayı İran'a iletmeyeceği öne sürülmüştü.