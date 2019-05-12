İsrail, Batı Şeria'da gazetecileri gözaltına aldı: Aralarında AA kameramanı da var

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanının da olduğu 7 Filistinli gazeteci ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir aktivisti gözaltına aldı.

© REUTERS / Amir Cohen İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gazeteciler ile aktivistin kimliklerine el koyarak onları bölgede bulunan bir karargaha götürdü.

Gözaltına alınanların AA kameramanı Hişam Ebu Şakra ile gazeteciler Halid Bedir, Hazim Nasır, Mahmud Fevzi, Şadi Cerarğa, Ranin Savafta, Şeza Hammad ile aktivist Faris Kabha olduğu ifade edildi.

Söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedeni hakkında bilgi edinilemezken, İsrail makamlarından da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.