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03:28 13 Mayıs 2019
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    Yemen'de Husiler

    Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı'ndan çekilmeye başladı

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Ortadoğu
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    Yemen'de Husiler hayati önem taşıyan Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilmeye başladı.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün başlayan çekilmenin BM gözlemcileri denetiminde ''planlandığı gibi ilerlediği'' bildirildi. 

    Yemen Husi Ensarullah Hareketi
    © Fotoğraf : AA
    Yemen'de Husilerden kritik Hudeyde Limanı'ndan çekilme kararı

    Askeri güçlerin ayrıldığını limanlarda sorumluluğu sahil güvenlik güçlerin devraldığı belirtilen açıklamada, ilerleyen günlerde askeri manifestoların kaldırılması ve mayın temizleme işlemlerinin başlayacağı ifade edildi. 

    BM gözetiminde 11 Mayıs'ta başlayan geri çekilmenin 14 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor. 

    Husiler, tef taraflı olarak Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilme ve askeri güçlerini yeniden konuşlandırma kararı aldığını açıklamıştı. 

    Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ının, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

    STOCKHOLM ANLAŞMASI

    Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

    Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

    Yemen / Husiler
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Husiler: Trump'ın vetosu, Yemen'deki savaşta karar sahibi olduğunun göstergesi

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

    Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

     

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    Etiketler:
    Hudeyde, Husiler, Yemen
    Topluluk kurallarıTartışma
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