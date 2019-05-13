Suudi Arabistan'a göre tankerleri vuruldu, İran'a göre yabancı ajanlar komplo kurdu

Suudi Arabistan'ın BAE sularında iki tankerinin saldırıya uğradığı iddiasının etrafındaki gizem henüz aydınlanmadı. Tahran, olayı 'üçüncü bir ülkeden yabancı ajanların komplosu' diye niteleyerek soruşturma talep etti.
ABD'nin ağır yaptırım kıskacına aldığı Venezüella ve İran'a yönelik 'sahte bayrak' operasyonları düzenleyebileceğine dair iddialar gelirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nden dört ticari gemiye sabotaj düzenlendiği iddiası geldi.
Dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezlerinden biri olan ve Hürmüz Boğazı'na sadece 70 mil mesafede bulunan Füceyre'de hedef alınan dört gemiden ikisinin kendi tankeri olduğunu söyleyen Suudi Arabistan, bunun ham petrol ticaretine darbe indirme girişimi olduğunu savunarak dolaylı yoldan İran'ı işaret etti. Washington ile söz düellosundaki Tahran ise iddia edilen olayla arasında mesafe koyan açıklamalar yaptı.
Suudi Dışişleri Bakanı Halid Falih'in açıklamasına göre, 'saldırıya uğrayan tankerlerden biri, Suudi devletinin petrol şirketi Aramco'nun ABD'deki müşterileri için Suudi petrolüyle doldurulmak üzere Ras Tanura limanına doğru demir alma hazırlığındaydı, saldırı can kaybı, maddi hasar ve petrol sızıntısına yol açmadı. BAE de Füceyre'de liman operasyonlarının normal akışında devam ettiğini belirtti.
Falih "Güvenli denizciliğin ve petrol tankerlerinin güvenliğini korumak, böyle olayların enerji piyasalarına olumsuz etkileri ve küresel ekonomiye teşkil ettiği tehlikeleri azaltmak, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" dedi.
Gemicilik kaynaklarına göre Riyad'ın söz ettiikleri, Bahri'nin sahibi olduğu Amjad isimli dev tanker ve Al Marzoqah isimli tanker. Bahri, Reuters'in olayla ilgili sorularına yanıt vermedi. Bağımsız tanker sahipleri ve işletmecilerinin birliği INTERTANKO, bir silahın bıraktığı etkinin sonucunda en az iki geminin yanlarında delikler oluştuğuna dair fotoğraflar gördüğünü öne sürdü.
İran Dışişleri Bakanlığı olayı 'endişe verici' ve 'dehşet verici' diye nitelerken bağımsız-tarafsız soruşturulma açılmasını talep etti. Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi "Olayın deniz ulaşımı güvenliği üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bölge ülkeleri, yabancı ajanların istikrarsızlaştırıcı komplolarına karşı uyanık olmalıdır" dedi. İran'ın önde gelen bir milletvekili de olayın gerisinde üçüncü ülkeden sabotörlerin bulunduğunu, bunun Körfez ülkelerinde güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi.
ABD Denizcilik İdaresi, Füceyre'deki olayın teyit edilemediğini ve temkinli davranılması gerektiğini açıkladı. ABD ile Suud'un baş müttefiklerinden İngiltere'den Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın 'kazayla çatışma çıkabileceği, bunun Washington ile Tahran arasında arzulanmayan bir tırmanmaya yol açabileceği' uyarısı geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'tarihteki en ağır yaptırım' politikasına, Suudi Arabistan ile BAE tam destek veriyor. Trump yönetimi, İran'dan petrol alımıyla ilgili bazı ülkelere getirdiği geçici istisnaları bu ay tamamen kaldırmasının ardından, petrol tedarikinde doğabilecek ihtiyacı Riyad ile Abu Dabi'nin telafi edeceğini duyurmuştu. ABD Denizcilik İdaresi de bölgede tankerler dahil Amerikan ticaret gemilerinin İran tarafından hedef alınabileceğini söylemişti.
Bu arada Trump yönetiminin İran'a karşı Basra Körfezi civarına gönderdiği bir uçak gemisi dahil savaş gemileri ve Patriot'u İran Devrim Muhafızları 'tehdit' değil de 'hedef' diye niteledi. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, "ABD, bölgede öyle bir konumda ki kıpırdarlarsa vururuz. Üzerinde 40- 50 uçak ve altı bin asker taşıyan ABD uçak gemisi, geçmişte bizim için ciddi bir tehdit sayılırdı fakat şimdi hedeften başka bir şey değil" dedi.
Trump'ın İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme iddiasına karşı Tahran "Biz petrol satamazsak başkaları da satamaz" diye meydan okuyor. Basra Körfezi'ndeki ihraç edilen petrolün dışarı çıkabilmesi için kuzeyden İran, güneyden Umman'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Küresel petrol tüketiminin beşte biri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ulaşıyor. Trump tarafından 'terör örgütü' ilan edilmiş Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kendilerin kullanması engellenirse tümden kapatmakla tehdit etmişti.
Bugün varil ham petrol fiyatı yüzde 1.1 artarak 71.77 dolardan satışa açıldı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)