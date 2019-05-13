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17:06 13 Mayıs 2019
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    Ebu Muhammed El Culani

    Nusra lideri: İdlib'i savunmak için silahını alan gelsin

    © REUTERS / Orient TV
    Ortadoğu
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    Ebu Muhammed El Colani, bir video yayımlayarak "İmkanı olan herkesi silahlanmaya ve savaş alanında yerini almaya çağırıyoruz" dedi.  

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
    Suriye ordusunun Nusra’dan temizlediği köy sayısı 5’e çıktı
    Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi'nin yeniden şekillendiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ), tek kalesi konumundaki İdlib vilayetini kaybetmemek için taraftarlarına silaha sarılıp imdada gelmesi çağrısı yaptı. Rusya destekli Suriye hükümet güçleri İdlib sınırında bazı köyleri Nusra'dan kurtarmaya başlarken, örgütün lideri Ebu Muhammed El Colani, bir video yayımlayarak "İmkanı olan herkesi silahlanmaya ve savaş alanında yerini almaya çağırıyoruz" dedi.  

    İdlib, Astana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'de oluşturulan dört 'Gerilimi Azaltma Bölgesi'nden biri. Rusya, Türkiye ile vardığı mutabakat uyarınca, gidecek başka yeri kalmamış olan Nusra'nın İdlib'den çıkmasını isterken 'Suriye topraklarındaki bu son terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu' vurguluyor. 

    Eksen
    'İdlib'e olası operasyonda HTŞ savaşı Türkiye'ye taşıyabilir'

    Colani ise Hama'nın kırsalında cihatçı medya mensuplarına verdiği mülakatta, Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin yeni hamlelerinin 'önceki tüm anlaşmaların ve konferansların ölümü' anlamına geldiğini söyledi.

    Çimenler üzerinde bacak bacak üstüne atıp oturan kamuflaj üniforma içindeki Nusra lideri, sadece cihatçılara ve askeri güce güvenilebileceğini savunan Nusra lideri, İdlib'in batısında, Lazkiye'nin güneydoğusunda yer alan Rusya'nın Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

    Ebu Muhammed El Culani
    © REUTERS / Orient TV
    ‘Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde’

    "Kadınlarla çocukların ölümüne yol açan bu üssü bombalamak devrimcilerin hakkıdır. Rusya liderliği Hmeymim'e yönelik bombardımanın durmasını istiyorsa, rejimi desteklemeyi ve Suriye halkı ile sivilleri öldürmeyi kesmelidir."

    Rusya ile Türkiye arasında Türk tarafından karşılaması beklenen birçok maddesi olan İdlib mutabakatı, öncelikle Nusra ve bağlantılı grupların tampon bölgeden çekilmeyi reddetmesi nedeniyle  uygulamada sorunlarla karşı karşıya. 

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