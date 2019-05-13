Musul'un yeni valisi seçildi

Musul Vilayet Meclisi’nde yapılan olağanüstü toplantıda, Musul Milletvekili Mansur el-Marid oy birliğiyle yeni vali seçildi.

Marid, aynı zamanda Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad'ın lideri olduğu Ata Partisi mensubu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Musul'da vali seçimi nedeniyle bir süredir devam eden siyasi çekişme ve pazarlıkların son bulması için Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'yi göreve çağırmıştı.

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© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye Dün ve bugün Musul: Bir yıl önce IŞİD'den temizlenen kentten kareler 10

Sadr, "Musul halkının, ateşe körükle giden milis ve siyasi partilere değil, hizmete ihtiyacı var. Üçlü liderlik (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı) vali seçimiyle ilgili yaşanan tiyatroya son vermeli ve Musul Vilayet Meclisini lağvetmeli. Yeni meclis kurulana kadar kentin yönetimi için güvenilir kişiler oraya gönderilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Musul'da 21 Mart'ta 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrasında Vali Nofel Agub Sultan görevden alınmıştı.

Musul Vilayet Meclisi, siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu sürede yeni valiyi seçememişti.