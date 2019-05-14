Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı

Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini belirtti.
#وزير_الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي ويؤكد أن هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم.https://t.co/OtA2KCW0Xm#واس pic.twitter.com/pj7B5FSCos— واس (@spagov) May 14, 2019
Saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hatta petrol akışını durdurduğunu aktardı.
Falih, son zamanlarda Körfez ülkelerinde önemli noktalarda yapılan bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, küresel ekonomiyi ve dünyaya petrol akışını hedef aldığını aktardı.
Bakan ‘bu saldırıların ayrıca Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını’ ifade etti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, pazar akşamı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.
İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)