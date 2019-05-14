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14:37 14 Mayıs 2019
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    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih

    Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el Falih, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini belirtti.

    ​Saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hatta petrol akışını durdurduğunu aktardı.

    An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran (File)
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    Bakan, hatta petrol akışının normale dönmesi için zarar tespit çalışmaları ile istasyonları onarma çalışmalarının sürdüğünü, ülkede petrol üretim ve ihracatının devam ettiğini kaydetti.

    Falih, son zamanlarda Körfez ülkelerinde önemli noktalarda yapılan bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, küresel ekonomiyi ve dünyaya petrol akışını hedef aldığını aktardı.

    Bakan ‘bu saldırıların ayrıca Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını’ ifade etti.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
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    Husilere bağlı El-Mesire kanalında Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, pazar akşamı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

    İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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    Etiketler:
    petrol, Saudi Aramco, Drone, Halid el Falih, Suudi Arabistan
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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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