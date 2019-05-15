Peskov: Pompeo, İran konusunda güvence vermedi

Pompeo'nun İran konusunda herhangi bir güvence vermediğinin altını çizen Peskov, mevcut durumda gerilimin artış eğiliminde olduğunun açık şekilde görüldüğünü vurguladı.
'GERİLİM SÜRÜYOR'
Peskov, "Şu an itibarıyla gerilimin sürdüğü izlenimine sahibiz. Maalesef, İran tarafının aldığı kararları da görüyoruz. Tahran'ın bu kararları gönüllü olarak ve kendi inisiyatifiyle değil, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın ruhuna aykırı olan baskıya yanıt vermek için aldığını anlıyoruz" dedi.
© Sputnik / Екатерина Лызлова
İran'ı bu kararları almaya iten faktörün ABD'nin kışkırtıcı tutumu olduğunu kaydeden Peskov, Pompeo'nun Rusya'nın endişelerini gidermediğini vurguladı.
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