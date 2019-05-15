Peskov: Pompeo, İran konusunda güvence vermedi

Basın toplantısında konuşan Peskov'a dün Soçi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Pompeo'nun 'ABD, İran'la savaş istemiyor' açıklamasının Rus tarafını memnun edip etmediği soruldu.

Pompeo'nun İran konusunda herhangi bir güvence vermediğinin altını çizen Peskov, mevcut durumda gerilimin artış eğiliminde olduğunun açık şekilde görüldüğünü vurguladı.

'GERİLİM SÜRÜYOR'

© Sputnik / Екатерина Лызлова Lavrov: Pompeo ile ikili ilişkileri normalleştirmek için adım atma konusunda anlaştık

Peskov, "Şu an itibarıyla gerilimin sürdüğü izlenimine sahibiz. Maalesef, İran tarafının aldığı kararları da görüyoruz. Tahran'ın bu kararları gönüllü olarak ve kendi inisiyatifiyle değil, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın ruhuna aykırı olan baskıya yanıt vermek için aldığını anlıyoruz" dedi.

İran'ı bu kararları almaya iten faktörün ABD'nin kışkırtıcı tutumu olduğunu kaydeden Peskov, Pompeo'nun Rusya'nın endişelerini gidermediğini vurguladı.