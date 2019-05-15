Rusya: Militanların Halep’te bir köye ateş açması sonucu 8 sivil öldü

Kupçişin, “Halep bölgesinin En-Nayrab köyüne açılan ateş sonucu ikisi çocuk 8 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 10 sivil daha yaralandı” diye açıkladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, militanların Halep bölgesindeki En-Nayrab köyüne ateş açması sonucu ikisi çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kupçişin, “Halep bölgesinin En-Nayrab köyüne açılan ateş sonucu ikisi çocuk 8 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 10 sivil daha yaralandı” diye açıkladı.
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