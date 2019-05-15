Rusya: Militanların Halep’te bir köye ateş açması sonucu 8 sivil öldü

Kupçişin, militanların Lakiye bölgesindeki Haddada, Nahşebba, Rueyset-İskender, Cub ez-Zarur, Akç-Baer ve Saraf köyleri, Hama bölgesindeki El-Huaş ve Skalbiya köyleri ile Halep bölgesindeki Tel-Metvazi ve En-Nayrab köylerini ateşe tuttuğunu bildirdi.

Kupçişin, “Halep bölgesinin En-Nayrab köyüne açılan ateş sonucu ikisi çocuk 8 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 10 sivil daha yaralandı” diye açıkladı.