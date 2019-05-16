ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden 'güvenlik' uyarısı

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, en üst seviyede teyakkuz halinde olmaları ve güvenlik konusundaki hassasiyetlerini artırmalarını tavsiye etti.

Açıklamada ABD vatandaşlarına bölgede artan gerilim nedeniyle temkinli olmaları ve seyahat belgelerini yanlarında bulundurmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de bugün yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşları ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmelerini istemişti.