ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden 'güvenlik' uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, en üst seviyede teyakkuz halinde olmaları ve güvenlik konusundaki hassasiyetlerini artırmalarını tavsiye etti.
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Açıklamada ABD vatandaşlarına bölgede artan gerilim nedeniyle temkinli olmaları ve seyahat belgelerini yanlarında bulundurmaları çağrısı yapıldı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de bugün yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşları ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmelerini istemişti.
Two hours ago, the US Embassy in Beirut issued a 'Security Alert.' It said NOTHING whatsoever and one wonders increasingly if everything coming out of Washington is a public relations stunt. #Iran #Lebanon pic.twitter.com/uPRD3riJDO— Sharmine Narwani (@snarwani) May 15, 2019
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