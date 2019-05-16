Sisi'den Nil Nehri'ne Guinness rekoru kıran asma köprü

Çarşamba sabahı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin bakanlar ve generallerle birlikte 'Çok Yaşa Mısır' isimli asma köprünün açılışını yapmaya gitmesi, Kahire'nin merkezinde yine trafiği durma noktasına getirdi.
Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nın açılışta hazır bulunan bölgesel bir yöneticisine göre bu, dünyanın en geniş asma köprüsü.
Açılışta verilen bilgilere göre, köprünün inşaatında yaklaşık 1 milyon metreküp beton ve 160 asma kablo için 1400 kilometrelik çelik tel kullanıldı.
Köprünün geçtiği Nil Nehri'nin Varrak Adası'nın 100 bin sakini içinden bu devasa inşaat uğruna mal mülkleri istimlak ve yıkım kapsamına alınanlar uzun zaman protesto gösterileri düzenledi. Varraklılar adanın 'modern konut toplumuna' dönüştürülmesi planlarına da karşı çıktı.
Sisi yönetiminin imza attığı prestij projeleri arasında 2015'te tamamlanan Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve Kahire'nin doğusundaki çöllük bölgede yeni bir başkent inşaatı da var.
Ancak 58 milyar dolarlık maliyetine yeterli finansman sağlanamadığından tamamlanması geciken yeni başkente Afrika'nın en yüksek gökdeleninin inşa edilmesi de planlanıyor.
20 milyondan fazla insanın yaşadığı Kahire'nin dışındaki çölden boy verecek yeni başkente hükümet merkezlerinin yanısıra 6.5 milyon insanın taşınması öngörülüyor.
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