Kayıt
18:02 16 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'yi takip etti: İngiltere, Irak'taki personeli için tehdit seviyesini yükseltti

    © AFP 2019 / ESSAM -AL-SUDANI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 21

    ABD’nin personelini Irak’tan çekme kararı almasının ardından İngiltere de, ülkedeki askeri birlikler ve diplomatlar için tehdit seviyesini yükseltti. Karara, İran’dan kaynaklanan güvenlik risklerinin artması gerekçe gösterildi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Irak
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD'den Irak kararı: Acil durumlarda görevli kişiler hariç bütün personel çekilecek
    Sky News tarafından duyurulan habere göre, Irak’taki İngiliz personeli artan güvenlik riskine karşı uyarıldı. İngiltere ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’daki personeliyle ailelerinin de artırılmış alarm durumunda olduğunu belirtti.

    Bir hükümet yetkilisi, İran veya milislerinin bölgedeki İngiltere, ABD ve diğer müttefik güçlere karşı harekete geçme ihtimalinin arttığına inandıklarını açıkladı.

    İngiltere’nin bu kararının, ABD yönetimiyle-İran arasında giderek tırmanan gerilimin ardından Washington tarafından duyurulan ‘güvenlik endişesiyle’ benzer olduğu kaydediliyor.

    POMPEO'NUN SÜRPRİZ ZİYARETİNİN ARDINDAN DUYURULDU

    Almanya Savunma Bakanı Leyen Irak'ta
    © REUTERS / Michael Kappeler/POOL
    Almanya ve Hollanda, Irak'taki askeri eğitim faaliyetlerini durdurdu
    ABD Dışişleri Bakanlığı, dün acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün çalışanlarının Irak'tan çekilmesi emrini vermişti. Kararın, ülkedeki ilişkilerin gerilmesi sonucunda oluşan 'saldırı şüphesiyle' alındığı kaydedilmişti.

    Karar, İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin bulunduğu üslerin yakınlarına roket yerleştirdikleri istihbaratının ardından gelmişti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu ay Bağdat’a yaptığı sürpriz ziyarette, Irak yönetiminden ülke içinde gücünü artıran ve artık güvenlik mekanizmasının da bir parçası olan milisleri denetim altında tutmasını istemişti.

    ABD’nin kararının ardından Almanya ve Hollanda da güvenlik gerekçesiyle Irak'taki askeri eğitim operasyonlarını askıya almıştı. Bu kararın alınmasında ABD’nin baskısının olduğu iddia edilmişti.

    Etiketler:
    Mike Pompeo, Tehdit, Uyarı, Diplomat, Askeri birlik, Güvenlik riski, İngiltere, Irak, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    İnfografik
    İdlib’deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet