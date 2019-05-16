ABD'yi takip etti: İngiltere, Irak'taki personeli için tehdit seviyesini yükseltti

ABD’nin personelini Irak’tan çekme kararı almasının ardından İngiltere de, ülkedeki askeri birlikler ve diplomatlar için tehdit seviyesini yükseltti. Karara, İran’dan kaynaklanan güvenlik risklerinin artması gerekçe gösterildi.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD'den Irak kararı: Acil durumlarda görevli kişiler hariç bütün personel çekilecek

Sky News tarafından duyurulan habere göre, Irak’taki İngiliz personeli artan güvenlik riskine karşı uyarıldı. İngiltere ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’daki personeliyle ailelerinin de artırılmış alarm durumunda olduğunu belirtti.

Bir hükümet yetkilisi, İran veya milislerinin bölgedeki İngiltere, ABD ve diğer müttefik güçlere karşı harekete geçme ihtimalinin arttığına inandıklarını açıkladı.

İngiltere’nin bu kararının, ABD yönetimiyle-İran arasında giderek tırmanan gerilimin ardından Washington tarafından duyurulan ‘güvenlik endişesiyle’ benzer olduğu kaydediliyor.

POMPEO'NUN SÜRPRİZ ZİYARETİNİN ARDINDAN DUYURULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün çalışanlarının Irak'tan çekilmesi emrini vermişti. Kararın, ülkedeki ilişkilerin gerilmesi sonucunda oluşan 'saldırı şüphesiyle' alındığı kaydedilmişti.

Karar, İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin bulunduğu üslerin yakınlarına roket yerleştirdikleri istihbaratının ardından gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu ay Bağdat’a yaptığı sürpriz ziyarette, Irak yönetiminden ülke içinde gücünü artıran ve artık güvenlik mekanizmasının da bir parçası olan milisleri denetim altında tutmasını istemişti.

ABD’nin kararının ardından Almanya ve Hollanda da güvenlik gerekçesiyle Irak'taki askeri eğitim operasyonlarını askıya almıştı. Bu kararın alınmasında ABD’nin baskısının olduğu iddia edilmişti.