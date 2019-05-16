Bağdat'tan Şam'a 8 yıl sonra yeniden uçuşlar başlıyor

© AFP 2019 / Bülent Kılıç ‘Irak ile Suriye arasındaki sınır kapıları yakında açılacak’

Irak Hava Yolları Sözcüsü Leys Ruabayi, yaptığı basın açıklamasında, Bağdat-Şam direkt uçuşlarının 8 yıl aradan sonra 18 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağını belirtti.Bağdat ile Şam arasındaki uçuşların haftada 1 kez gerçekleşeceğini kaydeden Rubayi, Suriye'de bulunan Iraklı gurbetçi sayısının fazla olmasından dolayı söz konusu uçuşların önemli olduğunu ifade etti.Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndan Şam'a en son uçuş Aralık 2011'de gerçekleşmişti.Suriye Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da uçuşların yeniden başlamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.