Menbiç'te bomba yüklü araçla intihar saldırısı: IŞİD üstlendi

Menbiç kent merkezinin kuzeyinde asayiş güçlerine yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi ölürken, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar Menbiç ve çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu öğrenildi. Bazı yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Saldırının olduğu yerde derin bir çukur oluşurken, çevredeki ev ve iş yerleri de hasar gördü.

Asayiş güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kente giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.

Bugün Menbic'de ABD destekli ypg/Sdf'ye ait bir merkeze düzenlenen bombalı araç saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri pic.twitter.com/izMxyO7qqN — StanteaR (@StanteaR_) May 16, 2019

​SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Saldırıyı saha önce de Menbiç'te ABD askerleri ve DSG militanlarına yönelik saldırılar yapan IŞİD üstlendi.

2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos' 2016'da Demokratik Suriye Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise ElBab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.

Türkiye YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.